Широков предложил вариант решения спора о выборе хозяина поля на матч 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак"

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Широков предложил вариант решения спора о выборе хозяина поля на матч 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков придумал, как разрешить спорную ситуацию с определением хозяина поля на полуфинальный матч Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком".

По его мнению, выходом может стать проведение игры на нейтральном стадионе, а именно в "Лужниках".

"У нас простаивают "Лужники", пусть "Спартак" и "Зенит" сыграют полуфинал там. Будет как в Англии, когда играют на "Уэмбли". И тогда споров не будет. "Спартак" и "Зенит" - большой матч, только поставьте его на нормальный день, договоритесь с РПЛ. В нормальных странах таких проблем в принципе нет, там всё заранее понятно", - сказал Широков.

Напомним, что в регламенте Кубка России не описан порядок выбора места проведения матча, поскольку ранее команды на стадии 1/2 финала встречались дважды - дома и на выезде.

Не пропустите: Президент "Урала" прокомментировал ситуацию с местом проведения матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". | http://soccernews.ru
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