Широков: "Пришёл в "Спартак" и думаю, нафиг я тут нужен?"

Известный в прошлом российский полузащитник Роман Широков поделился воспоминаниями о своём трансфере в "Спартак".

"Когда пришёл в "Спартак" - все думали, что будет комбинационный футбол. А мы стояли и смотрели, как мяч летает над головами. И нафиг я там нужен? Меня отправили в "Краснодар", где уже другой футбол, я смотрюсь по-другому", - сказал Широков.

Хавбек перешёл в "Спартак" летом 2014 года на правах свободного агента.

В составе "красно-белых" Широков провёл 20 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. В феврале 2016 года он ушёл в ЦСКА.

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