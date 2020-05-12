Широков признался, что ему не нравится "Спартак" при Тедеско

Экс-хавбек "Спартака" Роман Широков на ютуб-канале "Футбольные Биги" рассказал, что думает о результатах московского клуба после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.

"Мне лично на данный момент Тедеско пока не нравится. Когда он еще только приехал, можно было допустить, что надо познакомиться с командой, что он не знал еще все возможности состава. За зимнюю паузу "Спартак" нисколько не поменялся в игре, но начал играть с "Оренбургом" от обороны.

Я не болельщик "Спартака", но мне кажется, что это не очень хорошо для болельщиков. Они теряют свою индивидуальность. Завтра к ним приедет другой тренер и будет другой футбол играть. И все потом уже забудут, почему "Спартак" стал "Спартаком", почему они народная команда", - заявил Широков.

После 22 туров РПЛ, который на данный момент приостановлен из-за пандемии коронавируса, "Спартак" занимает 8 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Брат Федуна рассказал, как чувствует себя владелец "Спартака", заразившийся коронавирусом| http://soccernews.ru