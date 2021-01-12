Широков продал бутсы, в которых избил судью

Бывший игрок сборной России Роман Широков смог найти покупателя, который оказался готов приобрести бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, сообщил адвокат Широкова Вадим Лялин.

"Костромскому Детскому дому №1 переведены 100 тысяч рублей за "реализованные" спортивные кроссовки.

Дополнительно будут отправлены лично от Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды", – сказал Лялин.

Юрист заявил, что новый хозяин бутс хочет отправить их в музей детского дома.