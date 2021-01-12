Широков продал бутсы, в которых избил судью

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Широков продал бутсы, в которых избил судьюБывший игрок сборной России Роман Широков смог найти покупателя, который оказался готов приобрести бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова, сообщил адвокат Широкова Вадим Лялин.

"Костромскому Детскому дому №1 переведены 100 тысяч рублей за "реализованные" спортивные кроссовки.

Дополнительно будут отправлены лично от Широкова 15 штук спортивных костюмов для подростков и детей, футбольную майку с подписями всей команды", – сказал Лялин.

Юрист заявил, что новый хозяин бутс хочет отправить их в музей детского дома.

Напомним, что Романа Широкова суд приговорил к 100 часам обязательных работ. Также он должен возместить избитому судье 100 тысяч за моральный вред.

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