Широков продаст на аукционе кроссовки, в которых он избивал арбитра Данченкова
Экс-капитан сборной России Роман Широков намерен заработать не менее 100 тысяч рублей на продаже кроссовок, которые были на нём в момент избиения футбольного судьи Никиты Данченкова в августе этого года.
"Будем искать организаторов аукциона, кто захочет этим заняться. Вырученные деньги с продажи хотим перевести деткам из неблагополучных и малоимущих семей на Новый год. Думаю, это хорошее завершение - и тапки будут в порядке, и дети будут рады. Надеюсь, общественность нас в этом поддержит.
Это те самые бутсы, в которых тогда был Роман. Мы называем их "кроссовки не убийцы". Учитывая, что сумма иска в 100 тысяч рублей удовлетворена судом, будем начинать со ста тысяч. Если желающих не будет, я их куплю себе, а деньги от нашей семьи подарю детям.
Это фирма "Nike", настоящая кожа с беленькими капельками, и они не убийцы. Капель крови я не вижу. Они не запачканы чужой кровью, это важно!" - сказал адвокат бывшего футболиста Вадим Лялин.
Напомним, что Широкова признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он приговорён к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
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