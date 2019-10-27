Широков прокомментировал дебютный матч Тедеско в "Спартаке"
Экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, что думает о дебютном матче нового главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско. Об этом сообщает "Российская газета".
Напомним, первой игрой специалиста стала встреча красно-белых с "Рубином" (0:0).
"Я, если честно, был шокирован, увидев первый тайм встречи с "Рубином". Не знаю, какая была установка. Тедеско вроде говорил, что они пытались прессинговать и играть в атакующий футбол. Но на деле "Спартак" просто стоял на своей половине. И это дома против "Рубина".
Я хочу, чтобы у Тедеско получилось", - сказал Широков.
Сегодня, 27 октября, состоится матч 14-го тура РАЛ "Локомотив" - "Спартак". Начало игры - в 16:30 (мск).
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|Крылья Советов
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|9
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|13
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