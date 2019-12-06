Широков прокомментировал конфликт Дзюбы и фанатов "Спартака"

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Широков прокомментировал конфликт Дзюбы и фанатов "Спартака"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков поделился мыслями о конфронтации между форвардом "Зенита" Артёмом Дзюбой и фанатами "Спартака", которые скандируют оскорбительные кричалки в его адрес.

"Я бы не хотел много говорить на эту тему. Могу сказать, что он правильно реагирует на какой-то негатив именно на футбольном поле. Выходит и забивает. Так и нужно", - сказал Широков.

Напомним, что впервые кричалка "Дзюба, Дзюба, иди *****" прозвучала во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России.

Затем подобный инцидент произошёл на игре "Урал" - "Спартак", а апогеем стала напряжённая обстановка вокруг поединка "Зенит" - "Спартак". Чтобы избежать скандальных лозунгов, правоохранители в качестве профилактической работы задержали десятки фанатов "красно-белых", а на стадионе использовались глушилки.

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