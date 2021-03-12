Широков прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА
Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о том, что Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив седьмую строчку Нидерландам.
"Стремительное понижение России в таблице коэффициентов УЕФА за последнее время, конечно, огромная проблема для нас. Теперь будет меньше наших команд, участвующих в той же Лиге Чемпионов, которая даёт основной доход играющим в ней клубам. Следовательно, чем меньше соревновательной практики с более-менее сильными конкурентами, тем меньше возможного роста чемпионата и тем слабее у нас станет Премьер-лига. Также сейчас будет ещё меньше иностранных игроков, которые захотят приехать к нам.
Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, заходили в шестёрку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трёх лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в Лигу Европы пройти не могли. При том одни из самых сильных клубов РПЛ вылетали в предварительном раунде. В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только "Краснодар" из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению", - сказал Широков.
Нидерланды пока опережают Россию минимально - 38,400 против 38,382 балла. Однако
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23