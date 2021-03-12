Широков прокомментировал падение России в таблице коэффициентов УЕФА

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о том, что Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, уступив седьмую строчку Нидерландам.

"Стремительное понижение России в таблице коэффициентов УЕФА за последнее время, конечно, огромная проблема для нас. Теперь будет меньше наших команд, участвующих в той же Лиге Чемпионов, которая даёт основной доход играющим в ней клубам. Следовательно, чем меньше соревновательной практики с более-менее сильными конкурентами, тем меньше возможного роста чемпионата и тем слабее у нас станет Премьер-лига. Также сейчас будет ещё меньше иностранных игроков, которые захотят приехать к нам.

Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, заходили в шестёрку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трёх лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в Лигу Европы пройти не могли. При том одни из самых сильных клубов РПЛ вылетали в предварительном раунде. В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только "Краснодар" из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению", - сказал Широков.

Нидерланды пока опережают Россию минимально - 38,400 против 38,382 балла. Однако Эредивизи в Лиге Европы продолжает представлять "Аякс", а клубы РПЛ уже завершили еврокубковую кампанию.