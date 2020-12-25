Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
Экс-капитан сборной России Роман Широков отреагировал на решение суда, вынесенное сегодня по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.
Напомним, что бывшего футболиста признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он приговорён к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
"Могли и строже наказать. В принципе, решением суда довольны. Здесь победителей, по большому счёту, нет. К обжалованию решения, естественно, готов.
Как отпраздную завершение судебного процесса? Чего тут праздновать? Что-то хорошее произошло? Нет. Процесс ещё не закончился, думаю. Наверное, ещё апелляцию подадут. Дело может затянуться, но не факт. Признаю, что это эпизод, который не должен был случиться. Ничего страшного, больше не повторится", - сказал Широков.
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