Широков прокомментировал продление контрактов с игроками перед матчем с "Зенитом"

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Широков прокомментировал продление контрактов с игроками перед матчем с "Зенитом"

Заместитель гендиректора "Динамо" по спортивным вопросам Роман Широков рассказал, что думает о продлении контракта с игроками команды перед матчам 25-го тура РПЛ с "Зенитом".

"На мой взгляд, футболистам не следует думать о том, есть у них контракт или нет. Они должны сделать все для того, чтобы этот контракт появился. То есть своей игрой заставить руководство предложить им новые соглашения. Вот и все", - сказал Широков.

Широков является спортивным директором "Динамо" с октября 2017 года.

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