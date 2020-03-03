Широков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

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Широков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций

Экс-игрок "Зенита" Роман Широков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для сборной России. Об этом сообщает Sport24.

Подопечные Станислава Черчесова в группе 3 встретится с Сербией, Турцией и Венгрией.

"Хорошая группа, мне нравится - команды качественные, и нам будет интересно. С турками мы недавно играли - это молодая команда, хорошо отбор провели. Сербы попали, а турки не попали, если я не ошибаюсь. Там группа была достаточно сильная. Турки точно хорошие, и венгерский футбол на подъеме. По мне, так очень хорошая группа", - сказал Широков.

1-й тур состоится с 3 по 5 сентября 2020 года.

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