Широков прокомментировал участие российского арбитра Левникова в акции Black Lives Matter
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков высказался насчёт поступка судьи Кирилла Левникова.
На прошлой неделе рефери поучаствовал в акции Black Lives Matter и встал на колено перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).
"Может, Левников хочет подыграть иностранцам. Какое мы отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встаёт из-за этого. Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают - это нормально?" - цитирует Широкова "РБ-Спорт".
Ранее своё мнение о поведении Левникова высказали депутат Государственной Думы России Виталий Милонов и главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
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