Широков прокомментировал участие российского арбитра Левникова в акции Black Lives Matter

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Широков прокомментировал участие российского арбитра Левникова в акции Black Lives Matter

Фото ТАСС / Максим Григорьев

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков высказался насчёт поступка судьи Кирилла Левникова.

На прошлой неделе рефери поучаствовал в акции Black Lives Matter и встал на колено перед матчем квалификации ЧМ-2022 между сборными Англии и Сан-Марино (5:0).

"Может, Левников хочет подыграть иностранцам. Какое мы отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Если Левников сам кого-то рабовладел, то, может, и встаёт из-за этого. Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают - это нормально?" - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

Ранее своё мнение о поведении Левникова высказали депутат Государственной Думы России Виталий Милонов и главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

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