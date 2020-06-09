Широков прокомментировал введение новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве

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Широков прокомментировал введение новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу введения новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве.

Напомним, с сегодняшнего дня, 9 июня, в Москве отменен режим самоизоляции.

"Отменили самоизоляцию, но все равно есть недовольные? Они всегда будут. Раньше говорили, дескать, чего тянем, а теперь обвиняют властей в спешке. А власти молодцы в том плане, что выход из самоизоляции прописали грамотно: всем понятно, когда и что открывается. Людям сейчас все понятно.

Не забывайте, что у нас есть масочный режим, да и последние две недели люди и так ходили, сколько хотели. Сознательность у народа поднялась

Скоро у нас парад и голосование, но не думаю, что это ключевой момент в снятии самоизоляции. Решение хоть и запоздалое, но логика в нем есть. А через две недели будет понятно, снижается ли количество заболевших", - цитирует игрока "Чемпионат".

Напомним, чемпионат России временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.

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