Широков прокомментировал введение новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался по поводу введения новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве.
Напомним, с сегодняшнего дня, 9 июня, в Москве отменен режим самоизоляции.
"Отменили самоизоляцию, но все равно есть недовольные? Они всегда будут. Раньше говорили, дескать, чего тянем, а теперь обвиняют властей в спешке. А власти молодцы в том плане, что выход из самоизоляции прописали грамотно: всем понятно, когда и что открывается. Людям сейчас все понятно.
Не забывайте, что у нас есть масочный режим, да и последние две недели люди и так ходили, сколько хотели. Сознательность у народа поднялась
Скоро у нас парад и голосование, но не думаю, что это ключевой момент в снятии самоизоляции. Решение хоть и запоздалое, но логика в нем есть. А через две недели будет понятно, снижается ли количество заболевших", - цитирует игрока "Чемпионат".
Напомним, чемпионат России временно приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление РПЛ запланировано на 19 июня.
Не пропустите: Широков рассказал, почему поддерживает уход Сёмина из "Локомотива"| http://soccernews.ru
главное
-
Таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП
-
"Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии
-
Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен
-
В РФС назвали дату старта нового сезона в чемпионате России
-
"Спартак" объявил об уходе Романа Шишкина и еще 8 футболистов
Лента новостей
-
Бакаев вернулся в общую группу "Спартака" на базе в Тарасовке
-
Бензема показал свой Bugatti Chiron за 2,5 млн евро
-
"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Вейналдумом до 2024 года
-
Широков прокомментировал введение новых этапов по снятию ограничительных мер в Москве
-
Форвард "Боруссии" Марко Ройс может перенести операцию из-за травмы
-
Широков: "Спартаку" даже лучше играть в Питере. Можно напрячь "Зенит" по поводу справедливости, психологически надавить"
-
Таганский суд огласил предварительный приговор по делу Ефремова, который устроил смертельное ДТП
-
Экс-игрок "Зенита" Жулиано признался, что скучает по петербургскому клубу
-
Широков: "Мне жалко Ефремова, он не справился с тяжёлой болезнью"
-
Наставник "Уфы" Евсеев рассказал об общении на нефутбольные темы с легионерами команды
-
"Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии
-
Пашинин вернулся к "Локомотиву" на сборе в Баковке
-
Сезон в первой и второй английских лигах досрочно завершен
-
"Уфа" интересуется защитником сборной Болгарии
-
Девушка Роналду опубликовала фото в элегантном платье
-
"Манчестер Сити" просит за Сане 70 млн евро. "Бавария" готова предложить лишь 40 млн евро
-
Малафеев показал, как боксирует с личным тренером
-
Экс-игрок сборной Украины Левченко поделился мнением о политике в России
-
Милана Тюльпанова рассказала, почему она развелась с Александром Кержаковым
-
На Неймара могут подать в суд из-за гомофобии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20