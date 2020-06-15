Широков прокомментирует матч РПЛ ЦСКА - "Зенит"

Экс-игрок сборной России Роман Широков будет комментировать матч 23-го тура РПЛ ЦСКА - "Зенит". Об этом рассказал журналист Василий Конов.

"Роман Широков получил назначение на матч ЦСКА - "Зенит" вместе с Нобелем Арустамяном и Денисом Казанским", - написал Конов в телеграм-канале.

Встреча состоится 20 июня в Москве на "ВЭБ Арене". Начало - в 19:00 (мск). Для обеих команд эта игра станет первой после возобновления сезона.

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