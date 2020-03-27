Широков провел зарядку с детьми
Экс-хавбек сборной России Роман Широков в инстаграме опубликовал ряд снимков, на которых он вместе с детьми проводит утреннюю зарядку.
"Провели утреннюю зарядку", - подписал фотографии футболист.
Из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия приостановлены или отменены.
По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.
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