Широков провел зарядку с детьми

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Широков провел зарядку с детьми

Экс-хавбек сборной России Роман Широков в инстаграме опубликовал ряд снимков, на которых он вместе с детьми проводит утреннюю зарядку.

"Провели утреннюю зарядку", - подписал фотографии футболист.

Из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия приостановлены или отменены.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.

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