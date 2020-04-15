Широков раскритиковал Слуцкого из-за Евро-2016
Бывший игрок сборной России Роман Широков подверг критике экс-наставника российской национальной команды за работу на чемпионате Европы 2016 года.
"После товарищеского матча с хорватами в ноябре у Слуцкого что-то произошло в его сознании. Он почему-то решил, что мы уже не можем играть в тот футбол, который приносил результат. Я думаю, все пошло не так с выбора состава. В первоначальном списке меня не было, я это точно знаю.
Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную. Не люди на поле, а это он такой гений пришёл и вывел. Думаю, его настигло жесткое разочарование по ходу турнира по этому поводу", - сказал Широков в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, что на Евро-2016 Россия попала в одну группу с Англией, Уэльсом и Словакией. В первом матче россияне сыграли вничью с англичанами со счетом 1:1, сравняв счет в компенсированное время. Во втором поединке Россия проиграла Словакии (1:2), в третьем - Уэльсу (0:3). В итоге Россия заняла последнее место в группе, набрав одно очко.
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