Широков раскритиковал "Зенит" за стиль игры

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков выразил недовольство игрой, демонстрируемой питерской командой в текущем сезоне.

"Зенит", мягко говоря, не разнообразен в атаке, играет в примитивный футбол. Это я говорю уже два года. Бей на Дзюбу - в чемпионате России это проходит, в Лиге Чемпионов нет. Если в прошлом году результат был более-менее, а игра была такая же, то в этом году вопрос в том, есть фарт или нет. Нет фарта - проваливаетесь вообще с треском. Есть фарт - можете зацепиться за третье место или, как хотят представить, в прошлой Лиге за 15 минут до конца ещё боролись за что-то", - сказал Широков.

Напомним, что "Зенит" занял последнее место в группе ЛЧ с дортмундской "Боруссией", "Лацио" и "Брюгге", набрав 1 очко в 6 турах.

В РПЛ "сине-бело-голубые" делят лидерство с московским "Спартаком" по итогам 17 туров.

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