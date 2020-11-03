Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения арбитра

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Широков рассказал, какое наказание для себя считает справедливым после избиения арбитра

Бывший капитан сборной России Роман Широков считает, что суд должен ограничиться денежным штрафом в деле об избиении им футбольного арбитра Никиты Данченкова.

"Справедливое наказание? Штраф, безусловно", - сказал Широков.

Напомним, что экс-футболист избил судью во время матча любительских команд после получения красной карточки. Против него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. 

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