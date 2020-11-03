Широков рассказал, кого считает лучшим тренером РПЛ

Экс-игрок сборной России Роман Широков рассказал, кого считает лучшим тренером чемпионата России.

Спортсмен также отметил, что недоволен работой наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

"Топ-3 тренера в РПЛ? Слуцкий - да, номер один, наверное. Гончаренко? Мне лично не нравится то, что он делает в ЦСКА. Я думаю, что можно было намного больше сделать. Карпин? Вот, Карпин. Честно, я даже не знаю", - заявил Широков в интервью на ютуб-канале KonOff.

Ранее Широков высказался о тренерской работе Семака.

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