Широков рассказал о конфликте с Глушаковым на Евро-2016

Бывший капитан сборной России Роман Широков вспомнил о конфликте с полузащитником Денисом Глушаковым, который произошёл во время Чемпионата Европы 2016 года.

"Я подкалывал Глушакова во время Евро-2016? Знаете, там был такой буклет - с полным составом сборной России, и у всех там были указаны трофеи. Но только у Глушакова там ничего не было, поэтому его подкалывал не я, а составители буклета. Дениса подкалывала вся страна, но он молодец, добился трофея. Замахивался ли он на меня тогда? На меня Глушакову сложно было, он на трофеи замахивался", - сказал Широков.

По данным СМИ, инцидент с рукоприкладством имел место быть перед матчем группового этапа турнира с Уэльсом.

Глушаков хотел ударить Широкова, но досталось Павлу Мамаеву, которому случайно рассекли бровь.

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