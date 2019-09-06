Широков рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"

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Широков рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков признался, что он в своё время мог оказаться в московском "Локомотиве".

"В "Локомотиве" мог оказаться два раза. Первый раз я должен был лететь на сборы в 2007 году. Быщовец тогда был. Но в последний момент что-то у них сорвалось. Он до сих пор это вспоминает. Что-то там на уровне спортивных директоров и генеральных менеджеров не срослось. Хотя они там уже договорились, что я должен поехать. А второй раз - это в 2016 году, зимой. Я имел беседу с Ольгой Юрьевной Смородской - продолжительную, интереснейшую", - сказал Широков.

38-летний экс-полузащитник известен по выступлениям за ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар".

Широков объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2016 года.

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