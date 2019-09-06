Широков рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков признался, что он в своё время мог оказаться в московском "Локомотиве".
"В "Локомотиве" мог оказаться два раза. Первый раз я должен был лететь на сборы в 2007 году. Быщовец тогда был. Но в последний момент что-то у них сорвалось. Он до сих пор это вспоминает. Что-то там на уровне спортивных директоров и генеральных менеджеров не срослось. Хотя они там уже договорились, что я должен поехать. А второй раз - это в 2016 году, зимой. Я имел беседу с Ольгой Юрьевной Смородской - продолжительную, интереснейшую", - сказал Широков.
38-летний экс-полузащитник известен по выступлениям за ЦСКА, "Зенит", "Спартак" и "Краснодар".
Широков объявил о завершении профессиональной карьеры летом 2016 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4