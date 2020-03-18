Широков рассказал о своем несостоявшемся переходе в клуб АПЛ
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что в 2016 году у него был вариант с переходом в английский "Борнмут".
"Предложение было одно в конце 2015-го, начале 2016-го года - "Борнмут". Они выбирали между мной и футболистом "Ромы", которого в итоге купили за 15 миллионов. Но он у них не заиграл. Это было единственным предложением, о котором я знал. Естественно, я хотел бы поиграть за границей, деньги были не важны", - приводят слова Широкова российские СМИ.
Вместо Широкова в "Борнмут" зимой 2016 года перешел аргентинский полузащитник "Ромы" Хуан Итурбе.
Широков за свою карьеру выступал за ЦСКА, "Химки", "Зенит", "Спартак", "Рубин" и "Краснодар".
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