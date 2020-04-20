Широков рассказал об отношениях со Слуцким

Теги роман широковлеонид слуцкий

Широков рассказал об отношениях со Слуцким

Экс-хавбек сборной России Роман Широков рассказал в какие взаимоотношениях находится с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким, который ранее возглавлял национальную команду.

"Мы после чемпионата с ним не общались полгода. Ну как полгода - нам и негде было общаться. Я единственное ему написал, когда он из ЦСКА ушел, и все.

Потом все нормализовалось, мы с ним и вместе ездили на юношескую Лигу чемпионов, финал четырех был, смотрели, там "Челси", "Ман Сити", "Барселона" и "Порту" играли. И потом много общались, по телефону, в основном эсэмэсками. А после того, как он сюда вернулся из Голландии, последние месяца 3-4, мы достаточно плотно общаемся. Когда есть возможность, всегда разговариваем", - сказал Широков.

Слуцкий работал со сборной России с 2015 по 2016 год.

Не пропустите: Широков: "Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов

В ПСЖ не могут договориться о снижении зарплат футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов