Широков рассказал об отношениях со Слуцким

Экс-хавбек сборной России Роман Широков рассказал в какие взаимоотношениях находится с главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким, который ранее возглавлял национальную команду.

"Мы после чемпионата с ним не общались полгода. Ну как полгода - нам и негде было общаться. Я единственное ему написал, когда он из ЦСКА ушел, и все.

Потом все нормализовалось, мы с ним и вместе ездили на юношескую Лигу чемпионов, финал четырех был, смотрели, там "Челси", "Ман Сити", "Барселона" и "Порту" играли. И потом много общались, по телефону, в основном эсэмэсками. А после того, как он сюда вернулся из Голландии, последние месяца 3-4, мы достаточно плотно общаемся. Когда есть возможность, всегда разговариваем", - сказал Широков.

Слуцкий работал со сборной России с 2015 по 2016 год.

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