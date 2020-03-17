Широков рассказал, почему "Краснодар" не выигрывает трофеи

Экс-хавбек "Краснодара" Роман Широков поделился мыслями о том, почему "быкам" не удаётся завоевать первый серьёзный трофей в своей истории.

"Краснодар" может идти 29 туров первым и всё равно опустится на четвёртое место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? "Краснодар" - команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно. Однажды Галицкий сказал, что команды, которые хотят выигрывать, - это голодные волки, а футболисты "Краснодара" - хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают", - сказал Широков.

По итогам 22 туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.

Из других турниров южане вылетели ещё осенью / зимой: из Кубка России на стадии 1/16 финала в сентябре и из Лиги Европы по итогам группового этапа в декабре.

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