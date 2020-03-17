Широков рассказал, почему "Краснодар" не выигрывает трофеи
Экс-хавбек "Краснодара" Роман Широков поделился мыслями о том, почему "быкам" не удаётся завоевать первый серьёзный трофей в своей истории.
"Краснодар" может идти 29 туров первым и всё равно опустится на четвёртое место. Они сами в себя не верят, как они могут что-то выиграть? "Краснодар" - команда без менталитета победителя. Они никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно. Однажды Галицкий сказал, что команды, которые хотят выигрывать, - это голодные волки, а футболисты "Краснодара" - хорошие парни. Вот они хотят казаться для всех хорошими парнями, но такие команды ничего не выигрывают", - сказал Широков.
По итогам 22 туров "Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 9 очков.
Из других турниров южане вылетели ещё осенью / зимой: из Кубка России на стадии 1/16 финала в сентябре и из Лиги Европы по итогам группового этапа в декабре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20