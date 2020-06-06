Широков рассказал, почему поддерживает уход Сёмина из "Локомотива"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков объяснил свою позицию по уходу Юрия Сёмина с поста главного тренера "Локомотива".

"Давно сказал, что поддерживаю решение. Просто оно запоздалое. Я говорил, что "Локо" точно не прибавляет в игре при Сёмине. Эту команду создал не Сёмин, она уже была создана и находилась в соку. До него выигрывали и кубки, и занимали третьи места. При нём команда уже окрепла и точечно усилилась", - сказал Широков.

Напомним, что совет директоров "Локомотива" решил не продлевать контракт с 73-летним Сёминым и заменить его на серба Марко Николича.

В этом сезоне "железнодорожники" вылетели в первом же раунде Кубка России, а в Лиге Чемпионов не смогли преодолеть групповой этап. В РПЛ команда идёт на втором месте по итогам 22 туров.

Не пропустите: Широков: "Не вижу, в чем "Спартак" прибавил при Тедеско". | http://soccernews.ru