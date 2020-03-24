Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе

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Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе
Бывший игрок "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о пандемии китайского коронавируса COVID-19.

"Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе. Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например", – приводит слова Широкова "Матч ТВ".

На данный момент в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом. Во всем мире заразились около 375 тысяч человек. Число умерших составляет более 16 тысяч человек.

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