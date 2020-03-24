Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе
Бывший игрок "Зенита", "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился мнением о пандемии китайского коронавируса COVID-19.
"Все будет хорошо, мы пандемию победим. Мне кажется, наше правительство предприняло все необходимые шаги раньше, чем это сделали в Европе. Пока не ясно, когда пройдет пик пандемии и люди перестанут заражаться. Может быть, мы возобновим РПЛ не в апреле, а в середине мая, например", – приводит слова Широкова "Матч ТВ".
На данный момент в России диагностировано 438 случаев заболевания коронавирусом. Во всем мире заразились около 375 тысяч человек. Число умерших составляет более 16 тысяч человек.
Не пропустите: Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Широков рассказал, почему в России меньше заразившихся коронавирусом, чем в Европе
-
Роналду похвастался мускулатурой в кругу семьи
-
Месси, Роналду и Неймар входят в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира
-
"Локомотив" определился с еще одним вариантом в качестве замены Семину
-
Моуринью поработал волонтером, разнося товары пожилым людям
-
Орлов высказался о желании Малкома выступать за сборную России
-
Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи"
-
Легендарный турецкий тренер заразился коронавирусом
-
1
"Барселона" намерена продлить контракт с Лангле
-
1
Дзюба попал в расистский скандал
-
Дзюба рассказал, сколько иностранных языков он знает
-
Еще один бывший президент "Реала" заразился коронавирусом
-
"Бавария" намерена продлить контракт с Команом
-
"Друг, но истина дороже". Ловчев оценил работу Кононова в "Спартаке"
-
УЕФА официально объявил о переносе финалов Лиги Чемпионов и Лиги Европы
-
Роналду научил детей пользоваться антисептиком
-
Игрокам "Интера" разрешили покидать свои дома
-
Американский миллиардер может купить клуб Руни
-
"Гол или не гол?" Магнуссон поучаствовал в челлендже с туалетной бумагой
-
Бэйл использовал клюшку для гольфа в челлендже с туалетной бумагой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20