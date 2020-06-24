Широков рассказал, при каких условиях Вагнер Лав перешел бы в ЦСКА

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Широков рассказал, при каких условиях Вагнер Лав перешел бы в ЦСКА

Бывший футболист сборной России и ЦСКА Роман Широков высказался о том, что трансфер Вагнера Лава в ЦСКА так и не состоялся.

Недавно стало известно, что футболист продолжит карьеру в казахстанском "Кайрате".

"Вагнер Лав мог перейти в ЦСКА только в том случае, если бы его можно было заявить на остаток сезона. И предварительный контракт мог бы быть только в этом случае. Но заявить его нельзя, поэтому переход был невозможен для ЦСКА.

Мог бы Вагнер усилить команду? Чисто теоретически - да", - цитирует спортсмена Sport24.

Ранее сам футболист рассказал, почему сорвался его трансфер в ЦСКА.

А еще: Вагнер Лав продолжит карьеру в Казахстане| http://soccernews.ru
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