Широков: "Россия способна выиграть Евро-2020"
Экс-игрок Роман Широков оценил перспективы сборной России на Чемпионате Европы 2020 года.
Напомним, что Россия занимает в группе второе место, опережая ближайшего преследователя на 3 очка. До конца отборочного раунда еще шесть туров.
"Думаю, сборная выйдет на Евро-2020. Ребята способны выиграть турнир, как Португалия в 2016 году. Сейчас главная задача - победить в оставшихся играх отбора", - заявил Широков.
Отметим, что Широков становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.
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|3
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|Румыния
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