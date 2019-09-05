Широков: "Россия способна выиграть Евро-2020"

Экс-игрок Роман Широков оценил перспективы сборной России на Чемпионате Европы 2020 года.

Напомним, что Россия занимает в группе второе место, опережая ближайшего преследователя на 3 очка. До конца отборочного раунда еще шесть туров.

"Думаю, сборная выйдет на Евро-2020. Ребята способны выиграть турнир, как Португалия в 2016 году. Сейчас главная задача - победить в оставшихся играх отбора", - заявил Широков.

Отметим, что Широков становился бронзовым призером чемпионата Европы в 2008 году.

Читайте также: Шотландия - Россия: онлайн видеотрансляция матча. | http://soccernews.ru