Широков: "РПЛ нужно озаботиться уровнем игры"

Бывший футболист Роман Широков высказался об уровне РПЛ.

"Для РПЛ будет лучше, если мы по уровню игры приблизимся к топ-клубам, а не только по трансферным сделкам. Покупка "Зенитом" Малкома - это единичный случай. РПЛ нужно озаботиться уровнем игры.

Нужно переживать, что Португалия догоняет нас в рейтинге. Вылет "Арсенала" из Лиги Европы - печальное событие. Мы себя позиционируем как одну из лиг топ-5 или топ-6, а проигрываем непонятно кому. Я уважаю "Нефтчи", однако такие клубы мы должны проходить. Эта не та команда, которой можно уступать в двух матчах", - заявил Широков.

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