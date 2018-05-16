Широков: "Сарри в "Зените"? Тренеры такого калибра не заинтересованы к нам приезжать"

Теги роман широковмаурицио сарризенит санкт-петербург

Широков: "Сарри в "Зените"? Тренеры такого калибра не заинтересованы к нам приезжать"Известный в прошлом футболист Роман Широков оценил шансы главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри возглавить питерский "Зенит".

"Маурицио Сарри в "Зените" - это какие-то эротические фантазии. Какой здравомыслящий человек, так востребованный и занимающий второе место в чемпионате Италии, поедет в Россию - в команду, занявшую пятое место, не попавшую в Лигу Чемпионов? Не думаю, что Сарри мыслит категориями денег и их количества. У него есть намного более реальные варианты в Европе.

При всем уважении к "Зениту" и нашему чемпионату, тренеры такого калибра не заинтересованы к нам приезжать. Если бы это происходило лет пять назад, я бы мог в это поверить, но сейчас - маловероятно. В первую очередь - из-за статуса Сарри", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Широков оценил работу Манчини в "Зените". | soccernews.ru

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