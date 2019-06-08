Широков: "Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет"

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал победный матч национальной команды в матче 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с Сан-Марино (9:0).

Эта победа стала рекордной для сборной.

"Сборная побила наш рекорд? Молодцы, никакой обиды нет. Желаю в следующей игре 10 забить. Могли и в этом? Ну, в этом не надо, пусть в следующем", - сказал Широков.

Напомним, предыдущий рекорд национальной команды был 7 голов. Тогда (2015 год) команда обыграла Лихтенштейн со счетом 7:0.

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