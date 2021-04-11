Широков сделал прогноз на дерби между "Локомотивом" и "Спартаком"

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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о предстоящем дерби между "Локомотивом" и "Спартаком".

"Спартак" выглядит предпочтительнее, на мой взгляд. Они сейчас более свежие, чем "Локомотив". "Локо" провел сложную игру против "Сочи", а "Спартак" готовился к матчу, не имея кубковой игры. Поэтому я уверен, что "Локомотив" не будет выглядеть лучше соперника, даже несмотря на то, что они играют дома. Они устали.

Думаю, "Спартак" за счет свежести банально перебежит соперника и дожмет в конце матча. "Локо" обычно в таких матчах больше защищается, поэтому, думаю, "Спартак" добудет победу в концовке встречи", - приводит слова Широкова Sport24.

Начало поединка запланировано на 19:00 (мск).

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