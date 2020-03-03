Широков сделал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА

Бывший полузащитник "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от дерби двух команд в рамках 1/4 финала Кубка России.

"Не считаю "Спартак" фаворитом. Да, выиграл у "Динамо", молодец. Но не забывайте, что в ворота "красно-белых" тоже могло влететь достаточно мячей.

Мой прогноз - дело дойдёт до пенальти. Мне так кажется. Дерби - непредсказуемая вещь, мы же не знаем, как всё сложится. Какая атмосфера, какое поле? Очень трудно прогнозировать. Склоняюсь к тому, что будет боевая ничья. Но может быть всё. А вдруг Жиго опять побежит в атаку и забьёт два? Нет смысла особо гадать", - сказал Широков.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в среду, 4 марта, в 19:30 по московскому времени.

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