Широков сделал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА
Бывший полузащитник "Спартака" и ЦСКА Роман Широков поделился ожиданиями от дерби двух команд в рамках 1/4 финала Кубка России.
"Не считаю "Спартак" фаворитом. Да, выиграл у "Динамо", молодец. Но не забывайте, что в ворота "красно-белых" тоже могло влететь достаточно мячей.
Мой прогноз - дело дойдёт до пенальти. Мне так кажется. Дерби - непредсказуемая вещь, мы же не знаем, как всё сложится. Какая атмосфера, какое поле? Очень трудно прогнозировать. Склоняюсь к тому, что будет боевая ничья. Но может быть всё. А вдруг Жиго опять побежит в атаку и забьёт два? Нет смысла особо гадать", - сказал Широков.
Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в среду, 4 марта, в 19:30 по московскому времени.
Не пропустите: Дзагоев поделился ожиданиями от матча Кубка России со "Спартаком". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Почему Дитмара Хоппа называют "сином женщины легкого поведения"? Владелец "Хоффенхайма" поднимает немецкий футбол, но встречае сопротивление фанатов
-
"Атлетик" нацелился на Игуаина
-
Широков сделал прогноз на матч "Спартак" - ЦСКА
-
Дель Пьеро назвал трёх лучших российских футболистов в истории
-
"Я должен уйти от этого гея": Чигринский рассказал, как Ибрагимович анонсировал уход из "Барселоны"
-
Мбаппе попал в предварительную заявку сборной Франции для участия в Олимпиаде
-
Титов поделился мнением об уходе Кокорина из "Зенита"
-
Артета рассказал о травме Лукаса Торрейры
-
Ла Лига отправит гуманитарную помощь китайскому региону, ставшему очагом коронавируса
-
Полиция провела обыски у 18 футбольных фанатов после драк в центре Москвы
-
Президент "Интера" назвал "клоуном" руководителя Серии А
-
Черчесов назвал дату оглашения заявки сборной России на мартовский сбор
-
Артета прокомментировал выход "Арсенала" в 1/4 финала Кубка Англии
-
Панов: "Я всегда болел за "Спартак", даже когда играл в "Зените"
-
Все матчи азиатской Лиги Чемпионов перенесены из-за коронавируса
-
Булыкин сделал прогноз на результативность Кокорина в "Сочи"
-
"Арсенал" работает над продлением контракта с Сака
-
Слуцкий высказался о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА-2023
-
Главные новости дня: 2 марта
-
Матч "Ювентус" - "Интер" может быть еще раз перенесен
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|20
|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15