Широков: "Сейчас такой уровень, что Жирков может до 50 лет играть за сборную России"

Экс-капитан сборной России Роман Широков посетовал, что у национальной команды за последнее время не появилось новых лидеров.

"Жиркова может вообще не быть на Евро-2020. Дай бог, чтоб он и дальше играл, но мне кажется... Я не знаю, может ли он соответствовать такому уровню. Хотя, с другой стороны, сейчас такой уровень, что Юра может лет до 50 играть, в сборной по крайней мере. Ну, а остальные? У нас, по большому счёту, из лидеров кто-то растёт? Я не замечаю. Прибавляет? Нет. После Чемпионата Мира, дай бог, если они остались на том уровне, что был. После Чемпионата Мира была Лига Наций, где не самые сильные соперники, и мы никуда не вышли. После был отбор на Евро, где у нас была одна сильная команда, которой мы с треском проиграли дважды. Пока я не вижу, в чём мы прибавили. Поэтому допускаю, что для нас это [перенос Евро на 2021 год] ещё и хуже", - цитирует Широкова "Р-Спорт".

Напомним, что на континентальном первенстве российской сборной предстоит сыграть с Бельгией, Данией и Финляндией.

Евро-2020 перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Почти все футбольные турниры в мире из-за эпидемиологической ситуации были приостановлены в марте.

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