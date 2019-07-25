Широков скептически оценил трансферную кампанию "Краснодара"
Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков порассуждал о приобретениях "быков" во время летнего трансферного окна.
"Если бы новички "Краснодара" были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема - могут ли они тут заиграть", - сказал Широков.
Напомним, что южане этим летом купили уже шестерых футболистов, потратив суммарно 26,4 миллионов евро.
Новичками "Краснодара" стали Руслан Камболов, Кайо Панталеао, Тонни Вильена, Реми Кабелья, Юнес Намли и Маркус Берг.
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