Широков скептически оценил трансферную кампанию "Краснодара"

Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков порассуждал о приобретениях "быков" во время летнего трансферного окна.

"Если бы новички "Краснодара" были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы. В этом и проблема - могут ли они тут заиграть", - сказал Широков.

Напомним, что южане этим летом купили уже шестерых футболистов, потратив суммарно 26,4 миллионов евро.

Новичками "Краснодара" стали Руслан Камболов, Кайо Панталеао, Тонни Вильена, Реми Кабелья, Юнес Намли и Маркус Берг.

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