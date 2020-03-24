Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса

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Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса

Бывший капитан сборной России Роман Широков поучаствовал в съёмках социальной рекламы, которая объясняет важность самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Фишкой ролика стала фраза экс-футболиста "Дома сидите". Это отсылка к его конфликту с болельщиками восьмилетней давности.

В мае 2012 года после гостевого матча с "Рубином" Широков произнёс легендарную цитату: "Можешь дома сидеть, ёпта, понял ***".

Не пропустите: "Рубин" объявил результаты тестов на коронавирус в клубе. | http://soccernews.ru
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