Широков снялся в социальной рекламе против коронавируса

Бывший капитан сборной России Роман Широков поучаствовал в съёмках социальной рекламы, которая объясняет важность самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Фишкой ролика стала фраза экс-футболиста "Дома сидите". Это отсылка к его конфликту с болельщиками восьмилетней давности.

В мае 2012 года после гостевого матча с "Рубином" Широков произнёс легендарную цитату: "Можешь дома сидеть, ёпта, понял ***".

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