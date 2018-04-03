Широков: "Современный "Зенит" мне не очень нравится"

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Широков: "Современный "Зенит" мне не очень нравится"Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о выступлении питерского "Зенита" в текущем сезоне.

"Честно говоря, современный "Зенит" мне не очень нравится. Начало сезона было очень хорошим по результату, но не по игре. А потом не стало ни игры, ни результата. Все немного занервничали, на все это наслоилось общественное мнение, которое всегда было неравнодушно к "Зениту"... Единственное, что беспокоит - отсутствие целостной выстроенной игры. Именно поэтому, наверно, многие выглядят не так ярко, как могли и как самим бы хотелось", - цитирует бывшего футболиста Спорт день за днем.

Напомним, Радимов считает, что "Зенит" еще может побороться за чемпионство. | soccernews.ru

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