Широков: "Спартак" хочет оправдать свои неудачи судейством"
Известный в прошлом российский футболист Роман Широков порассуждал о ситуации с судейством в матчах "Спартака".
"Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, "Спартаку" нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой", - сказал Широков.
"Красно-белые" провально играют после возобновления сезона - 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения.
На фоне последних неудач "Спартак" опустился на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, однако вылет из высшего дивизиона команде уже не грозит.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|3
|Краснодар
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|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
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|Динамо Москва
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|30
|7
|Арсенал Тула
|22
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|Спартак Москва
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|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|Оренбург
|22
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|22