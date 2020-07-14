Широков: "Спартак" хочет оправдать свои неудачи судейством"

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков порассуждал о ситуации с судейством в матчах "Спартака".

"Считаю, что целенаправленной травли нет. Понятно, что есть ошибки, но они хотят оправдать свои неудачи судейством. Да, какие-то очки у них забрали, но это мало бы им помогло. Думаю, "Спартаку" нужно задуматься над тем, как улучшить игру, чтобы в следующем сезоне предстать совсем другой командой", - сказал Широков.

"Красно-белые" провально играют после возобновления сезона - 1 победа, 2 ничьи и 3 поражения.

На фоне последних неудач "Спартак" опустился на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, однако вылет из высшего дивизиона команде уже не грозит.

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