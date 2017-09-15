Широков: "Спартак", как и другие команды, меня не интересуют"

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Широков: "Спартак", как и другие команды, меня не интересуют"Известный в прошлом футболист Роман Широков заявил, что не следит за выступлениями российских клубов.

"Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни "Спартака", ни "Зенита", ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят. За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру "Зенита" и "Динамо" смотрел. За "Спартаком" я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда", - цитирует бывшего футболиста Спорт-FM.

Напомним, Ребко раскритиковал Федуна. | soccernews.ru

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