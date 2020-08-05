Широков: "Спартак" может зацепиться за тройку с таким составом"

Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков рассказал, о будущем московской команды в следующем сезоне.

По итогам завершившегося розыгрыша РПЛ "Спартак" занял 7 место.

"С таким составом реально попасть в тройку. "Спартак" даже обязан это сделать.

На данный момент состав сильнее у "Зенита" и "Локомотива". Еще посмотрим, как ЦСКА усилится. Но пока "Спартак" с таким подбором игроков вполне может зацепиться за тройку", - заявил Широков.

Ранее "Спартак" подписал нападающего Александра Кокорина и хавбека Остона Урунова.

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