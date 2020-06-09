Широков: "Спартаку" даже лучше играть в Питере. Можно напрячь "Зенит" по поводу справедливости, психологически надавить"

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Широков: "Спартаку" даже лучше играть в Питере. Можно напрячь "Зенит" по поводу справедливости, психологически надавить"

Бывший полузащитник "Зенита" и "Спартака" Роман Широков рассказал, что думает о проведении матча 1/2 финала Олимп Кубка России в Санкт-Петербурге.

"Федун с новыми силами после болезни заиграл яркими фразами (смеется). Но если говорить серьезно, ошибка в регламенте была, ее все признали.

Сейчас решили играть по старой схеме: "Спартак" до этого провел два матча дома, "Зенит" - на выезде. Тем более сейчас никто не хотел играть на нейтральном поле.

Если исходить из предыдущих регламентов, то все верно. Но жеребьевке-то ничего не мешало. Но назвать решение неправильным я не могу.

"Спартаку" даже лучше играть с "Зенитом" в Питере. Сейчас можно через СМИ и болельщиков чуть-чуть напрячь "Зенит" по поводу справедливости, психологически надавить на них.

А так, при Тедеско они играть будут от обороны, будут контратаки, а дома им бы пришлось больше атаковать. Так что решение играть в Питере - удобное для "Спартака".

А болельщиков всего десять процентов будет, это далеко не самый решающий фактор. Так что не знаю, зачем "Спартак" хотел играть дома. На выезде играть с "Зенитом" логичнее", - сказал Широков.

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня.

Четвертьфинал Кубка России состоится 23-25 июня. Полуфиналы Кубка России пройдут 18-19 июля. Финал Кубка России запланирован на 25 июля. 

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