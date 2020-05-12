Широков: "У нас из 10 млрд долларов выделят на борьбу с COVID-19 10 млн рублей и думают, что они герои нации"

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Широков: "У нас из 10 млрд долларов выделят на борьбу с COVID-19 10 млн рублей и думают, что они герои нации"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о том, как состоятельные люди помогают России в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что президент "Спартака" Леонид Федун пожертвовал на борьбу с коронавирусом 10 миллионов рублей, имея состояние в 6,3 миллиарда долларов.

"Честно, я просто не пойму, как вертолетные деньги дойдут до населения. Как определить, кому они нужны, а кто может подождать. У нас, например, есть поддержка промышленности, но какую промышленность? У нас практически все промышленники - олигархи. Они уже за счет государства поимели бабки. Они должны людям со своего кармана как-то помочь, которые работают у них на заводах. Понятно, что они платит зарплату, но ведь с этой зарплаты они получают дивиденды. Ну помоги в кризисный момент, почему нет? Вот эти ребята, которые заработали достаточное количество денег, я думаю, не обеднеют.

Вот товарищ Дорси (основатель Твиттер) из своих трех миллиардов - дал миллиард, а у нас люди с десятью миллиардами долларов - 10 миллионов рублей дают и такое ощущение, что это какие-то герои нации. 10 миллионов рублей человек выделил из состояния 7 миллиардов. Я понимаю, если бы 10 миллионов долларов он выделил", - сказал Широков.

Напомним, из-за пандемии коронавируса все спортивные мероприятия в России отменены. На данный момент неизвестно, когда будет возобновлен розыгрыш РПЛ. РФС рассматривает две возможные даты рестарта - 21 и 28 июня.

Во всем мире Covid-19 заражены более 4 миллионов человек человек. В России количество подтвержденных случаев инфицирования - 232 тысячи человек.

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