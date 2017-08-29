Широков: "У "Спартака" все в порядке с атакой"

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Широков: "У "Спартака" все в порядке с атакой"Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о проблемах московского "Спартака".

"Высококлассные спортсмены, ставшие этим составом чемпионами страны, должны понимать, что в новом сезоне с них будет повышенный спрос. И должны себя готовить к этому. "Зенит" выиграл два титула одним и тем же составом. Нам не мешало, что нет усиления.

И все-таки новички у "Спартака" есть, нужна просто ротация состава. Но при всем этом один-два человека, пополнившие состав, сразу кардинально изменить ситуацию не могут. С атакой все в порядке. Есть Адриано, Зе Луиш и Промес. Куда больше? На правый фланг, о котором много говорили, защитника взяли", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, агент прокомментировал интерес "Спартака" к Лестьенну. | soccernews.ru

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