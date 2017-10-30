Широков удивлён лидерством "Локомотива"

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Широков удивлён лидерством "Локомотива"

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался по поводу лидерства "Локомотива" в РФПЛ.

"Скажем, тура три назад я бы не мог представить, что "Локомотив" будет первым. Явным фаворитом чемпионата казался "Зенит". А потом он крупно проиграл "Локо" и опустился на второе место. После победы в последнем Кубке России было понятно, что "Локомотив" - грозная сила. Но сейчас результаты "железнодорожников" превосходят самые смелые ожидания. В том числе и их собственные наверняка. Что касается игры, я видел вживую матч "Локомотива" с "Краснодаром". На меня команда Юрия Сёмина производит хорошее впечатление уже давно. В последних двух турах она обыграла грозных соперников, потому лидерство заслуженное. Прямо сейчас команда Юрия Сёмина подтверждает, что готова к чемпионству. Считаю главного тренера "Локомотива" одним из творцов этого успеха. Но не нужно забывать команду, которая сумела воплотить его идеи" - сказал Широков.

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