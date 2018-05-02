Широков: "В ближайшем туре может обостриться борьба за чемпионство"

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Широков: "В ближайшем туре может обостриться борьба за чемпионство"Известный в прошлом футболист Роман Широков высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-Лиге.

"Если в следующем матче "Локомотив" потеряет очки при наборе очков "Спартака" в матче с "Ростовом", тогда будет обострение. Для "Локомотива" вполне реально набрать два очка. "Спартак" сейчас тоже лихорадит, хоть они и выиграли в Перми. Но судя по последним трем матчам "Локомотива", у футболистов, наверное, есть нервозность.

Отсутствует ключевой игрок - Мануэл Фернандеш. Он не может выступать в полную силу, что серьезно сказывается на игре команды. Раньше футболистам "Локо" удавалось вскрывать насыщенную  оборону соперников, но в домашних матчах с "Уфой" и "Ахматом" этого не получилось. В Краснодаре не смогли реализовать свои моменты. Но одно-два очка "Локомотив" способен набрать без Фернандеша", - цитирует бывшего футболиста Чемпионат.

Напомним, Червиченко высказался о чемпионских перспективах "Спартака". | soccernews.ru

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