Широков: "В десятом месте "Спартака" виноват не только Каррера, но и игроки"

Теги спартак москвамассимо каррерароман широков

Широков: "В десятом месте "Спартака" виноват не только Каррера, но и игроки"

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал провальный старт "красно-белых" в чемпионате России.

"В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со "Спартаком" весь прошлый сезон, будто ушла. "Красно-белые" больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причём играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. "Спартаку" же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать. 

Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если "Спартак" проиграет оставшиеся до её начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что всё будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для "Спартака", - приводят слова Широкова российские СМИ.

Напомним, что перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" предстоят матчи со "СКА-Хабаровск" и "Рубином".

Не пропустите: Каррера займется трансферами "Спартака". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Ригони перешел в "Зенит"

Ригони перешел в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 7 19
2 Локомотив Москва 7 16
3 Ростов 7 14
4 ЦСКА Москва 7 13
5 Краснодар 7 12
6 Рубин 7 11
7 Уфа 7 10
8 Ахмат 7 9
9 Урал 7 9
10 Динамо Москва 7 8
11 Спартак Москва 7 8
12 Тосно 7 7
13 Арсенал Тула 7 7
14 СКА Хабаровск 7 5
15 Анжи 7 3
16 Амкар 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов