Широков: "В десятом месте "Спартака" виноват не только Каррера, но и игроки"

Бывший полузащитник "Спартака" Роман Широков прокомментировал провальный старт "красно-белых" в чемпионате России.

"В 10-м месте виноват не только Каррера, но и игроки. Да и удача, которая была со "Спартаком" весь прошлый сезон, будто ушла. "Красно-белые" больше не вытаскивают ничейные матчи на последних минутах. Причём играть-то они, на мой взгляд, хуже не стали. Но коллективу пора сплотиться и предстать другой командой в ближайших встречах. "Спартаку" же наверняка охота попасть в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы по итогам сезона. Негоже чемпиону десятым финишировать.

Доработает ли сезон Каррера? Многое будет зависеть от результатов в Лиге чемпионов. Хотя если "Спартак" проиграет оставшиеся до её начала матчи чемпионата, то Каррера рискует не дотянуть до старта в еврокубке. Руководство может пойти на смену тренера, чтобы срочно встряхнуть команду. Но я не думаю, что всё будет настолько плохо, уж до зимы Каррера наверняка доработает. В его силах и интересах как можно скорее выправить ситуацию. Хуже уже некуда – три или четыре поражения подряд станут настоящей катастрофой для "Спартака", - приводят слова Широкова российские СМИ.

Напомним, что перед стартом в Лиге чемпионов "Спартаку" предстоят матчи со "СКА-Хабаровск" и "Рубином".

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