Широков: "В России сменилось четыре министра, а на федеральном канале говорят о мастурбации Дзюбы. Это даже не дно"

Экс-игрок "Зенита" Роман Широков удивлен, что в СМИ и на ТВ обсуждают скандал, связанный с форвардом Артемом Дзюбой.

Напомним, что в сети появилось видео с игроком, который занимался самоудовлетворением на камеру.

"Так, как Дзюба, я не делал. На камеру - нет. Кто как хочет, так и делает. Это его личное дело. Не пойму, в чем проблема. Все перевозбудились. Мне кажется, самостоятельно он никуда это не выставлял. Нет, его не взломали. Это, говорят, старое видео. Кому-то оно было адресовано. Если жена не сказала, значит, наверное, не ей. Это единственный момент, который должен смущать в этой истории. Но это их личное семейное дело. Не думаю, что это драма. Это ситуация, в которой они разберутся. Но это их личное дело.

Логичны ли отзыв вызова Дзюбы в сборную и лишение его капитанской повязки в клубе? Не понимаю, что такого произошло. Он же нигде напоказ не выставлял. Раз об этом говорят уже неделю, видимо, больше ни о чем говорить. У нас в те дни сменилось четыре министра, добавился вице-премьер, а на федеральном ТВ говорят о Дзюбе. Федеральный канал в политическом шоу об этом говорит. Это даже не дно", - цитирует Широкова "РБ-Спорт".

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