Широков: "Вернблум может стать лучшим бомбардиром ЦСКА"

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру хавбека ЦСКА Понтус Вернблум на позиции нападающего.

"Если продолжит играть на позиции форварда, то будет бороться за звание лучшего бомбардира. Тем более что подносчики снарядов у него отличные. Я давно говорю, что это лучший нападающий на моей памяти. Тренируясь с ним, я это прекрасно видел. Забивать голы - не его главная роль в команде, но, пока у Понтуса "прёт", он будет продолжать играть в нападении. Не вижу смысла ничего менять. В середине поля у армейцев есть другие отличные футболисты. Натхо умеет разыграть мяч. Головин и Кучаев - очень мобильные футболисты. Ну и Алан - талант, прекрасно умеющий поддержать атаку. Естественно, лучше Вернблума в центре поле мячи не выгрызает, но, может быть, ЦСКА это сейчас и не нужно", - приводят слова Широкова российские СМИ.

Стоит отметить, что 31-летний Вернблум забил 4 мяча в последних 5 матчах.

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