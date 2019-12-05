Широков впервые поработает комментатором на матче "Арсенал" - "Локомотив"

Теги арсенал лондонлокомотив москва

Широков впервые поработает комментатором на матче "Арсенал" - "Локомотив"

Бывший игрок  сборной России Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче 19-го тура РПЛ "Арсенал" - "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Бывший футболист впервые выступит в роли комментатора. Его напарником будет Роман Трушечкин.

Встреча команд состоится завтра, 6 декабря, в Туле. Начало - в 19:25 (мск).

Не пропустите: Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов