Широков впервые поработает комментатором на матче "Арсенал" - "Локомотив"

Бывший игрок сборной России Роман Широков дебютирует в роли комментатора на матче 19-го тура РПЛ "Арсенал" - "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба "Матч ТВ".

Бывший футболист впервые выступит в роли комментатора. Его напарником будет Роман Трушечкин.

Встреча команд состоится завтра, 6 декабря, в Туле. Начало - в 19:25 (мск).

Не пропустите: Азар может пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы| http://soccernews.ru