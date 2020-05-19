Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве
Экс-игрок сборной России Роман Широков возмутился мерами карантина в Москве.
"В чем проблема ходить в масках на работу? Почему не проработать меры для открытия пресловутых парикмахерских, небольших кафешек? В Европе там ставят защитные стекла, например.
Можно ведь и у нас это регламентировать. Люди могут потихоньку возвращаться к работе, почему не предложить им хоть что-то на пятьдесят процентов.
Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше. Сначала заявляется, что ждут увеличения койко-мест. Теперь еще чего-то ждут. Чего они ждут - бунта какого-то? Ну дождутся, а дальше что? Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе.
Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят. Многие не работают, у многих заканчиваются средства к существованию. Хорошо, что есть меры поддержки, но они, наверное, не до всех доходят в нужном количестве. Люди привыкли к разному уровню жизни, они привыкают к новым условиям, но даже им необходимо ходить на работу и зарабатывать что-то минимальное.
Я смотрел по телевизору, сколько людей ездят в супермаркет в субботу. Там яблоку негде упасть! Люди ходят, почти соприкасаются. Это не рассадник вируса?
Да, они ответственные, девяносто девять процентов из них в масках и перчатках, никто не хочет пойти и заразиться. Все будут соблюдать нормы, но почему их не регламентируют? Надеюсь, власти одумаются", - заявил Широков.
Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Москве введен режим самоизоляции до конца мая.
Не пропустите: Широков: "У нас из 10 млрд долларов выделят на борьбу с COVID-19 10 млн рублей и думают, что они герои нации"| http://soccernews.ru
главное
-
Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс
-
Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма"
-
Ван Боммел предложил свою кандидатуру на пост главного тренера "Милана"
-
Аршавин сравнил экс-игроков "Зенита" с дровами
Лента новостей
-
Защитник "Валенсии" Пиччини перенес операцию на колене
-
Иван Саенко прокомментировал уход Семина из "Локомотива"
-
У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус
-
Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения
-
Клопп поделился ожиданиями от возвращения "Ливерпуля" к групповым тренировкам
-
Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве
-
Тренер "Бернли" заразился коронавирусом
-
Кавани может продолжить карьеру в "Интере"
-
Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс
-
Жена Кокорина опубликовала обворожительное фото в инстаграме
-
Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма"
-
1
Канте удивил одноклубников и болельщиков "Челси" новой прической
-
Президент "Анжи" высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане
-
Ван Боммел предложил свою кандидатуру на пост главного тренера "Милана"
-
Аршавин сравнил экс-игроков "Зенита" с дровами
-
1
Роналду поделился мыслями после возобновления тренировок с "Ювентусом"
-
"Марсель" сообщил о желании продлить контракт с Виллаш-Боашем
-
Капитан дортмундской "Боруссии" Ройс может пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы
-
Дэнни Роуз считает, что Почеттино однажды возглавит "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20