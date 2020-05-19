Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве

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Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве

Экс-игрок сборной России Роман Широков возмутился мерами карантина в Москве.

"В чем проблема ходить в масках на работу? Почему не проработать меры для открытия пресловутых парикмахерских, небольших кафешек? В Европе там ставят защитные стекла, например.

Можно ведь и у нас это регламентировать. Люди могут потихоньку возвращаться к работе, почему не предложить им хоть что-то на пятьдесят процентов.

Я логику принятия решений понимаю все меньше и меньше. Сначала заявляется, что ждут увеличения койко-мест. Теперь еще чего-то ждут. Чего они ждут - бунта какого-то? Ну дождутся, а дальше что? Чем больше люди сидят дома, тем больше они на взводе.

Да, сидеть они готовы, но и обратно получать что-то хотят. Многие не работают, у многих заканчиваются средства к существованию. Хорошо, что есть меры поддержки, но они, наверное, не до всех доходят в нужном количестве. Люди привыкли к разному уровню жизни, они привыкают к новым условиям, но даже им необходимо ходить на работу и зарабатывать что-то минимальное.

Я смотрел по телевизору, сколько людей ездят в супермаркет в субботу. Там яблоку негде упасть! Люди ходят, почти соприкасаются. Это не рассадник вируса?

Да, они ответственные, девяносто девять процентов из них в масках и перчатках, никто не хочет пойти и заразиться. Все будут соблюдать нормы, но почему их не регламентируют? Надеюсь, власти одумаются", - заявил Широков.

Напомним, чемпионат России приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Москве введен режим самоизоляции до конца мая.

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